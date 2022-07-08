Рязанское минприроды объяснило причину закрытия охотугодий в регионе

В ведомстве пояснили, что охотхозяйства закрывают из-за неоднократных нарушений со стороны РОООиР.

Рязанское минприроды отреагировало на закрытие охотугодий в регионе. Ответ опубликовали в пятницу, 8 июля, в комментариях на личной странице врио губернатора Павла Малкова.

Уточняется, что охотхозяйства закрывают из-за неоднократных нарушений со стороны РОООиР.

«В настоящее время министерством предложено РОООиР расторгнуть ряд охотхозяйственных соглашений в связи с нарушениями РОООиР условий этих соглашений, подтвержденными судебными актами, вступившими в законную силу (Решение Советского районного суда от 27.04.2022 г. по делу № 12-140/2022, постановления мирового судебного участка № 20 судебного района Советского районного суда г. Рязани от 16.08.2021 г. по делу № 5-210/2021 и от 09.02.2022 г. по делу № 5-11/2021). Копии судебных актов размещены в информационной системе ГАС РФ „Правосудие“ и являются общедоступными», — говорится в ответе министерства.

Если РОООиР откажется от расторжения, то ведомство расторгнет договор в судебном порядке.

«Охота в охотничьих угодьях может осуществляться независимо от того, будут ли данные территории закрепленными или общедоступными охотничьими угодьями. Любой охотник имеет одинаковые права на осуществление охоты при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке. Работа комиссии по охоте и рыболовству при Правительстве Рязанской области не проводилась в связи с ограничениями по COVID19. Работа комиссии продолжится после актуализации состава комиссии», — заключили в ведомстве.

Ранее о закрытии охотугодий рассказали сами охотники в соцсетях.