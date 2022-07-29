Рязанские охотники обратились к Владимиру Путину

Причина — возможное закрытие охотничьих хозяйств в регионе.

Представители рязанского областного общества охотников и рыболовов обратились к Владимиру Путину. Об этом сообщила « Новая газета—Рязань ».

Обращение связано с возможным закрытием охотничьих хозяйств в регионе. Подробно изучить его можно по ссылке .

«Мы просим сохранить доступную охоту не только для себя, но и для своих детей, будущих защитников Отечества. Нам важно, чтобы произнося слово — Родина, наши дети видели не заборы с колючей проволокой или сеткой рабица, запретные аншлаги, перекопанные дороги к лесу и водоему, а могли своими руками прикоснуться к золоту родных полей, пробежаться по росе и цветущим лугам, встретить у костра утренние и вечерние зори. Спасите для нас и наших детей русскую охоту и вековые традиции, а вместе с ней и душу нашего многонационального народа! Владимир Владимирович, 8000 охотников, ждут от Вас решения и поддержки!», — указано в письме.

Охотники рассказали изданию, что министерство природы региона проводит различные проверки в отношении организации. Так, РОООиР штрафовали за срубленные осины и за наличие «объектов негативного воздействия на окружающую среду» — к ним отнесли, по данным «Новой», газовые котлы и дровяную печь.

Ранее сообщалось о том. что минприроды от организации потребовало отказаться от охотугодий и расторгнуть договор аренды. На информацию отреагировали в министерстве.