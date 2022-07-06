РОООиР: рязанское минприроды потребовало закрыть охотхозяйства в регионе

Уточняется, что в случае отказа от добровольного расторжения договора аренды, ведомство обратится в суд.

Рязанское минприроды потребовало отказаться от охотугодий и расторгнуть договор аренды с областным обществом охотником и рыболовов. Пост об этом в среду, 6 июля, появился в группе «Клуб охотников Рязани».

Уточняется, что в случае отказа от добровольного расторжения договора аренды, ведомство обратится в суд.

В посте также говорится, что всего в регионе 25 охотхозяйств. Если их закроют — восемь тысяч охотников останутся без хобби, а 98 работников — без работы.