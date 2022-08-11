Вице-губернатор Рязанской области предложил урегулировать спор из-за охотничьих угодий «в рабочем порядке»

Артем Бранов провел совещание, в котором участвовали представители РОООиР и минприроды.

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов предложил урегулировать спор между РОООиР и минприроды из-за охотничьих угодий «в рабочем порядке». Об этом сообщили представители облправительства.

Чиновник провел совещание с руководителями организаций.

По информации минприроды, соглашения на «пользование объектами животного мира» заключены с 38 охотопользователями. Организации регулярно проходят проверки. Самой большой из них является рязанское областное общество охотников и рыболовов — за ними закреплены 60% от всех угодий региона. По информации минприроды, проверки в отношении РОООиР выявляли нарушения. Отмечается, что, если их не устранить, то соглашения могут быть расторгнуты, а угодья — перейти в статус общедоступных.

Вице-губернатор предложил «снова сесть за стол переговоров». специалистам предстоит выработать меры по недопущению нарушений законодательства. При этом до выяснения обстоятельств, в отношении РОООиР не будут проводиться действия.

Напомним, что ранее рязанское минприроды потребовало отказаться от охотугодий и расторгнуть договор аренды с обществом. Позже ведомство объяснило причину возможного закрытия охотугодий в области. Рязанские охотники написали обращение Владимиру Путину. Председатель общества рассказал РЗН. инфо, что минприроды пыталось забрать часть угодий с 2015 года.