Организаторы фестиваля «Подбелка» опубликовали расписание праздника

В пятницу, 26 августа, фестиваль начнется в 17:00 на улице Почтовой.

Организаторы музыкального фестиваля «Подбелка» опубликовали тайминг мероприятия. В пятницу, 26 августа, фестиваль начнется в 17:00 на улице Почтовой. Всего на улице установят четыре сцены, пятую смонтируют на Лыбедском бульваре. Ее отдадут этно-и фолк-исполнителям.

На двух других больших сценах — за памятником Ленина и Главпочтамтом хедлайнерами выступят Esenin Street и «Джин-Тоник».

Также известно, что на сцене около бара «Чулан» в 20:00 выступит группа «Собаки Качалова».

Расписание фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» выглядит так:

СЦЕНА ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНА:

17:00 — Why Not

17:30 — «Блэкджек»

18:00 — «Горпарк»

18:30 — Gangsters Cover Band

19:00 — Smoozzy

19:30 — John Lemon

20:00 — Hot Stuff

20:30 — «Парнас»

21:10 — Esenin Street

СЦЕНА ВОЗЛЕ ГЛАВПОЧТАМТА:

17:00 — Re-Animator

17:30 — «Шанс»

18:00 — «Свобода»

18:30 — «ОГП»

19:00 — Of Titans And Men

19:30 — «Меньшова»

20:00 — «Спуутник»

20:30 — «Карбофос»

21:10 — «Джин-Тоник»

СЦЕНА ВОЗЛЕ БАРА CHULAN:

17:00 — «Ключ На Старт»

17:30 — «Без Даты»

18:00 — Onegene

18:30 — «Аспект»

19:00 — «Флэшбек»

19:30 — Сергей Щебень

20:00 — «Собаки Качалова»

20:30 — «Летная Школа»

СЦЕНА ВОЗЛЕ ВТБ:

17:00 — «Асидентон»

17:30 — Александр Алисов и Кристина Лобанова

18:00 — Никита Рязанский

18:30 — Mr On Off

19:00 — Дмитрий Матюшкин

19:30 — «Меньше Шанса»

20:00 — Мария Избенникова

20:30 — «Леса»

ЭТНОСЦЕНА (ЛЫБЕДСКИЙ БУЛЬВАР)

17:00 — «ОМ»

17:30 — Эдуард Панферов и Екатерина Леснянская

18:00 — Антон Свиркин и проект «Кибитка»

18:30 — «Балалайка-62»

19:00 — «Догоним Время»

19:30 — «Ден Ко»

20:00 — экс-«Выход»

20:30 — «ТюТю»

Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку, поклонники рока смогут приобрести компакт-диски и пластинки у известного московского продюсера Олега Ковриги. Сцена «открытый микрофон» будет открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.

На Лыбедском бульваре пройдет мастер-класс по оздоровительной гимнастике от Ярослава Старова — профессионального мануального терапевта, физиореабилитолога и тренера. По всей Почтовой расположатся фотозоны, диджеи, интерактивные площадки от спонсоров и партнеров.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».

Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

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