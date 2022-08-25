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Организаторы фестиваля «Подбелка» опубликовали расписание праздника
В пятницу, 26 августа, фестиваль начнется в 17:00 на улице Почтовой.

Организаторы музыкального фестиваля «Подбелка» опубликовали тайминг мероприятия. В пятницу, 26 августа, фестиваль начнется в 17:00 на улице Почтовой. Всего на улице установят четыре сцены, пятую смонтируют на Лыбедском бульваре. Ее отдадут этно-и фолк-исполнителям.

На двух других больших сценах — за памятником Ленина и Главпочтамтом хедлайнерами выступят Esenin Street и «Джин-Тоник».

Также известно, что на сцене около бара «Чулан» в 20:00 выступит группа «Собаки Качалова».

Расписание фестиваля уличных музыкантов «Подбелка» выглядит так:

СЦЕНА ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНА:

  • 17:00 — Why Not
  • 17:30 — «Блэкджек»
  • 18:00 — «Горпарк»
  • 18:30 — Gangsters Cover Band
  • 19:00 — Smoozzy
  • 19:30 — John Lemon
  • 20:00 — Hot Stuff
  • 20:30 — «Парнас»
  • 21:10 — Esenin Street

СЦЕНА ВОЗЛЕ ГЛАВПОЧТАМТА:

  • 17:00 — Re-Animator
  • 17:30 — «Шанс»
  • 18:00 — «Свобода»
  • 18:30 — «ОГП»
  • 19:00 — Of Titans And Men
  • 19:30 — «Меньшова»
  • 20:00 — «Спуутник»
  • 20:30 — «Карбофос»
  • 21:10 — «Джин-Тоник»

СЦЕНА ВОЗЛЕ БАРА CHULAN:

  • 17:00 — «Ключ На Старт»
  • 17:30 — «Без Даты»
  • 18:00 — Onegene
  • 18:30 — «Аспект»
  • 19:00 — «Флэшбек»
  • 19:30 — Сергей Щебень
  • 20:00 — «Собаки Качалова»
  • 20:30 — «Летная Школа»

СЦЕНА ВОЗЛЕ ВТБ:

  • 17:00 — «Асидентон»
  • 17:30 — Александр Алисов и Кристина Лобанова
  • 18:00 — Никита Рязанский
  • 18:30 — Mr On Off
  • 19:00 — Дмитрий Матюшкин
  • 19:30 — «Меньше Шанса»
  • 20:00 — Мария Избенникова
  • 20:30 — «Леса»

ЭТНОСЦЕНА (ЛЫБЕДСКИЙ БУЛЬВАР)

  • 17:00 — «ОМ»
  • 17:30 — Эдуард Панферов и Екатерина Леснянская
  • 18:00 — Антон Свиркин и проект «Кибитка»
  • 18:30 — «Балалайка-62»
  • 19:00 — «Догоним Время»
  • 19:30 — «Ден Ко»
  • 20:00 — экс-«Выход»
  • 20:30 — «ТюТю»

Кроме масштабной музыкальной программы, для гостей фестиваля организаторы подготовят детскую и интерактивную площадки, проведут мастер-классы и handmade-ярмарку, поклонники рока смогут приобрести компакт-диски и пластинки у известного московского продюсера Олега Ковриги. Сцена «открытый микрофон» будет открыта для всех желающих. Например, для стендаперов.

На Лыбедском бульваре пройдет мастер-класс по оздоровительной гимнастике от Ярослава Старова — профессионального мануального терапевта, физиореабилитолога и тренера. По всей Почтовой расположатся фотозоны, диджеи, интерактивные площадки от спонсоров и партнеров.

Организаторы фестиваля: информационное агентство РЗН. инфо, администрация Рязани, «Центр развития туризма Рязанской области».Продюсирование фестиваля: компания «PARTIZAN event & marketing».

Генеральные партнеры: ГК «Единство», ГК «Автоимпорт» и «Дентастиль».

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