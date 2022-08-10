Против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления

Мохов помог своему знакомому спрятать тело убитого собутыльника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Против скопинского маньяка Мохова возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело 46-летнего местного жителя. Оно пролежало там несколько дней. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Позже выяснилось, что 2 августа мужчину убил 39-летний знакомый Виктора Мохова в его доме во время распития алкоголя. Чтобы скрыть следы преступления, Мохов со своим знакомым ночью перенесли труп во двор заброшенного дома. После этого скопинского маньяка арестовали на 10 суток.

Следователи возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 316 УК РФ («Укрывательство особо тяжкого преступления»). Мохов дал признательные показания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Мохов ранее был судим за похищение двух несовершеннолетних девушек, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.