В Скопинском районе труп пролежал пять дней во дворе заброшенного дома

Подробности привела пресс-служба регионального следкома.

В Скопинском районе мужчина убил собутыльника. Подробности происшествия в понедельник, 8 августа, привела пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился 2 августа вечером. Двое мужчин выпивали, в какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда подозреваемый ударил собутыльника локтем в область шеи. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина переместил тело погибшего во двор заброшенного дома.

Тело пролежало там пять дней. Труп обнаружили в воскресенье, 7 августа.

В преступлении подозревают 39-летнего мужчину. Его задержали. Он дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.