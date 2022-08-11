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Бывший генпрокурор России рассказал о возможном наказании для скопинского маньяка Мохова
По его словам, это зависит от степени ответственности преступника.

Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков рассказал о возможном наказании для скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщила «Газета.ру».

«Если верить тому, что установлено на первых стадиях расследования, то сейчас следователю необходимо провести работу на разделение ответственности Мохова: или это может свестись только к не обещанному укрывательству преступления, или он являлся соучастником этого преступления, как пособник. В первом случае статья, надо сказать, не самая строгая. С учетом его личности, Мохов максимум может получить до двух лет. Ну и полиция вздохнет, если отправит его на этот срок в места лишения свободы. Соучастие же в умышленном убийстве — это более тяжкая статья, и, конечно, не два года лишения свободы, как за укрывательство», — пояснил Степанков.

Также юрист заметил, что арест Мохова на десять суток был своеобразной «следственной хитростью».

«Ему запретили ночью покидать дом, приближаться к воспитательным и учебным заведениям ближе, чем на 100 метров. В общем-то эти дополнительные ограничения свидетельствуют о том, что он находился под контролем полиции. После этого происшествия его задержали по решению суда на 10 суток за нарушение таких мер, которые якобы выразились в том, что он не ночевал одну из ночей дома. Эта небольшая хитрость следственных органов, потому что, задержав его, они, конечно, с ним работали по обстоятельствам обнаружения трупа, к которому его причисляют», — заметил Степанков.

Ранее выяснилось, что в доме Виктора Мохова произошло убийство. Также стало известно, что скопинский маньяк выходил из дома, чтобы помочь знакомому спрятать труп. На Мохова завели уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. Он признал вину.