В доме скопинского маньяка Виктора Мохова произошло убийство

Против Мохова могут возбудить уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.

В доме скопинского маньяка Виктора Мохова произошло убийство. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Сообщается, что 2 августа пятеро друзей пришли к Мохову отмечать день ВДВ. Компания распивала алкоголь, а затем Мохову показалось, что один из гостей украл у него гуся. За хозяина дома вступился другой гость и ударил собутыльника локтем в шею. Мужчина умер на месте.

Мохов вместе с приятелем спрятали тело во дворе, где его нашли через несколько дней. Полиция задержала нападавшего, он во всем признался.

Против скопинского маньяка могут возбудить уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.

Напомним, ранее в региональном следкоме рассказали, что в Скопинском районе труп пролежал пять дней во дворе заброшенного дома.