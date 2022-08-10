Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
25°
Птн, 12
27°
Сбт, 13
27°
ЦБ USD 60.45 0.07 11/08
ЦБ EUR 61.7 0.15 11/08
Нал. USD 63.5 / 65.4 10/08 17:20
Нал. EUR 63.5 / 65.4 10/08 17:20
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
9 262
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
10 272
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
15 597
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
20 610
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В доме скопинского маньяка Виктора Мохова произошло убийство
Против Мохова могут возбудить уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.

В доме скопинского маньяка Виктора Мохова произошло убийство. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Сообщается, что 2 августа пятеро друзей пришли к Мохову отмечать день ВДВ. Компания распивала алкоголь, а затем Мохову показалось, что один из гостей украл у него гуся. За хозяина дома вступился другой гость и ударил собутыльника локтем в шею. Мужчина умер на месте.

Мохов вместе с приятелем спрятали тело во дворе, где его нашли через несколько дней. Полиция задержала нападавшего, он во всем признался.

Против скопинского маньяка могут возбудить уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.

Напомним, ранее в региональном следкоме рассказали, что в Скопинском районе труп пролежал пять дней во дворе заброшенного дома.