Знакомый Мохова рассказал об убийстве, случившемся в доме скопинского маньяка

Напомним, на Виктора Мохова завели уголовное дело за «укрывательство преступления»

Знакомый скопинского маньяка показал место убийства, произошедшего в доме Виктора Мохова. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По словам мужчины, убитого «закатали» в палас. Они оставили тело сперва в огороде, а затем отнесли его на свалку.

Напомним, на Виктора Мохова завели уголовное дело по статье «Укрывательство преступления». Он признал вину.

Фото: Telegram-канал SHOT.