Союз пчеловодов России планирует обратиться в федеральное правительство из-за массовой гибели пчел
Организация собирает информацию о числе пасек, пострадавших от воздействия химикатов.
Союз пчеловодов России планирует обратиться в федеральное правительство из-за массовой гибели пчел. Об этом сообщили в организации.
«Союз пчеловодов России готовит обращение в Правительство Р. Ф. и другие ответственные и надзорные органы власти. Для этого нам необходима максимально полная информация по количеству пасек, пострадавших от воздействия пестицидов и агрохимикатов, используемых аграриями на посевных полях», — указали в организации. Пострадавшим предложили пройти блиц-опрос. Его можно пройти по ссылке.
Напомним, в сети появился ролик, в котором пчеловод бросился под трактор, чтобы остановить обработку поля химикатами. Рязанский фермер Владимир Мимогладов ответил на обвинение в гибели пчел из-за обработки полей химикатами. Его слова опроверг пчеловод. Также ситуацию с массовой гибелью насекомых прокомментировали в региональном союзе пчеловодов.
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