Союз пчеловодов России планирует обратиться в федеральное правительство из-за массовой гибели пчел

Организация собирает информацию о числе пасек, пострадавших от воздействия химикатов.

Союз пчеловодов России планирует обратиться в федеральное правительство из-за массовой гибели пчел. Об этом сообщили в организации.

«Союз пчеловодов России готовит обращение в Правительство Р. Ф. и другие ответственные и надзорные органы власти. Для этого нам необходима максимально полная информация по количеству пасек, пострадавших от воздействия пестицидов и агрохимикатов, используемых аграриями на посевных полях», — указали в организации. Пострадавшим предложили пройти блиц-опрос. Его можно пройти по ссылке .

Напомним, в сети появился ролик, в котором пчеловод бросился под трактор, чтобы остановить обработку поля химикатами. Рязанский фермер Владимир Мимогладов ответил на обвинение в гибели пчел из-за обработки полей химикатами. Его слова опроверг пчеловод. Также ситуацию с массовой гибелью насекомых прокомментировали в региональном союзе пчеловодов.