Рязанский пчеловод опроверг слова фермера о соблюдении правил при опылении полей химикатами

По его словам, предупреждения рязанского фермера об обработке полей химикатами действительно приходят в администрацию поселения, которая информирует об этом пчеловодов. Однако в сообщениях не сказано о конкретных участках, часах обработки и нет названия препарата.

Рязанский пчеловод опроверг слова фермера Владимира Мимоглядова, который заявил, что соблюдает все правила при опылении полей химикатами. Об этом он рассказал корреспонденту РЗН.инфо.

По словам мужчины, предупреждения рязанского фермера об обработке полей химикатами действительно приходят в администрацию поселения, которая информирует об этом пчеловодов. Однако в сообщениях не сказано о конкретных участках, часах обработки и нет названия препарата.

Мужчина отметил, что многие малые и крупные хозяйства делают это правильно и в соответствии с законом, в отличие от рязанского фермера.

«Администрация района не единожды указывала Мимоглядову о необходимости соблюдать закон при уведомлении пчеловодов и населения. У фермера Мимоглядова много территорий, которые соседствуют друг с другом. Какой участок из них будут опылять — из сообщения вообще непонятно. Главное — работы с химикатами 1 класса опасности для пчел должны проводиться исключительно в соответствии с каталогом Российской федерации, что не исполняется этим товарищем», — возмутился пчеловод.

Собеседник добавил, что пчелы вылетают в 5-6 утра и до заката солнца собирают нектар. Они могут угодить под распыление химикатами и мгновенно погибнуть.

Рязанец подчеркнул, что полностью закрывать ульи не выход: из-за того, что вокруг находится пять хозяйств и оповещения об очередной обработке приходят ежедневно, выходит что пчел нужно закрыть на 20-30 дней самого медосборного периода.

«Это уже прямое нарушение ветеринарных правил о содержании пчел (лишение свободного лета и доступа к медоносам). А насчет комментария Мимоглядова, что распылять ночью нельзя из-за росы — это его собственное нежелание работать ночью, так как другие хозяйства работают с химикатами в четком соответствии с каталогом Российской федерации о химикатах и пестицидах», — продолжил пчеловод.

Собеседник добавил, что пчелы могут прилететь на следующий день на обработанную территорию, но уже «так не пострадают».

Рязанский пчеловод признался, что у него погибли практически все пчелы. По его словам, приезжала ветслужба и зафиксировала это. Выяснилось, что другие пчеловоды тоже лишились своих пчелосемей.

«Мы направили обращение о гибели пчел в Россельхознадзор и в прокуратуру. Однако у нас пока нет претензий по гибели пчел именно к Мимоглядову. Мы хотим, чтобы он вел свою деятельность в соответствии с законом о пчеловодстве», — подчеркнул рязанский пчеловод.

Собеседник рассказал, рядом находятся территории еще одного фермера, который тоже распыляет химикаты в дневное время. По предположениям пчеловодов, именно от его действий и погибли пчелы.

«Но если эту противозаконную эстафету продолжит на постоянной основе Мимоглядов — о пчелах домашних и диких, а также шмелях можно в нашем сельском поселении забыть, а это уже экогеноцид», -заключил мужчина.

Семья пчеловода отметила, что для фермеров регулярно проводятся семинары и совещания по применению химикатов на уровне области, однако не все добросовестно соблюдают законодательство, и в данном случае должен четко и быстро работать такой надзорный орган, как Россельхоз.

Напомним, в сети появился ролик, в котором пчеловод бросился под трактор, чтобы остановить обработку поля химикатами. Рязанский фермер Владимир Мимогладов ответил на обвинение в гибели пчел из-за обработки полей химикатами.