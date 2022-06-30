Рязанский фермер ответил на обвинение в гибели пчел из-за обработки полей химикатами

По словам Владимира Мимоглядова, уведомление о процедурах появляется заранее.

Фермер из Рязанского района Владимир Мимоглядов ответил на обвинение в гибели пчел из-за обработки его полей химикатами. Он рассказал РЗН. инфо, что информация находится в публичном доступе.

«Идет заранее уведомление об обработках за 3-4 дня. В нем указывается время, место проведения обработки и класс опасности, чтобы хозяин пчел мог закрыть их на это время или перенести в другое место. Я отправляю предупреждение о проведении работ в сельское поселение и в район», — рассказал собеседник.

Мимоглядов добавил, что мужчина-пчеловод, выступивший против распыления химикатов, обращался во многие инстанции. Везде он получил ответ, что нарушения закона нет.

Собеседник отметил, что мужчина все равно продолжает мешать проведению запланированных работ и требовать, чтобы обработка велась ближе к ночи. Рязанский фермер подчеркнул, что в это время распыление провести невозможно.

«Идет перепад температур, растения покрываются росой. В таком случае есть большая вероятность, что часть препарата скатится в землю и это будет неэффективно как для растений, так и для земельной фауны», — добавил он.

Владимир Мимоглядов обратил внимание, что на видео, где семья пчеловодов устроила пикет против обработки химикатами поля, растет горох в стадии бутонизации и там цветы «не растут и пчелы не летают».

Тем временем, пчеловоды из Рязанского района в четверг, 30 июня, сняли видео. На нем тракторы продолжают обрабатывать химикатами поля. Как сказано в видео, время съемки — 10:20.

Ранее в сети появился ролик, в котором пчеловод бросился под трактор, чтобы остановить обработку поля химикатами.