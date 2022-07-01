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Массовую гибель пчел в Рязанском районе прокомментировал региональный союз пчеловодов
По словам президента ассоциации пчеловодов Рязанской области Татьяны Сусловой, гибель насекомых продолжается. В итоге пчеловоды могут остаться без насекомых, а экологии будет нанесен колоссальный ущерб.

Массовую гибель пчел в Рязанском районе прокомментировал региональный союз пчеловодов. Президент Ассоциации пчеловодов Рязанской области Татьяна Суслова прокомментировала РЗН. инфо ситуацию с массовой гибелью насекомых в регионе.

«Гибель пчел продолжается в деревне Дятлово Рязанского района у пчеловода Проничева А. Вокруг деревни поля обрабатывают несколько хозяйств. Обработки не сдержать, гибель пчел тоже», — рассказала Суслова.

По ее словам, это происходит из-за нарушения регламентов применения агрохимикатов и законов.

«Все пчеловоды здесь останутся без пчел, будет нанесен колоссальный ущерб живой природе и экологии», — добавила председатель регионального отделения союза пчеловодов России.

Ранее РЗН. инфо рассказывало о конфликте пчеловодов и фермера в Рязанском районе из-за обработки полей химикатами. Пчеловоды рассказали, что обработку полей начинают около шести часов вечера, когда пчелы еще не вернулись в ульи. После нескольких таких обработок пчелы в деревнях Бурмино и Дятлово погибли. Фермер в свою очередь опроверг обвинение и сообщил, что проводит обработку полей по закону.