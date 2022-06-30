В Рязанском районе пчеловод бросился под трактор, чтобы остановить обработку поля

Пчеловоды рассказали, что в Рязанском районе фермеры начинают обработку полей химикатами около шести часов вечера, когда пчелы еще не вернулись в ульи. После нескольких таких обработок пчелы в деревнях Бурмино и Дятлово погибли.

В Рязанском районе пчеловод бросился под трактор, чтобы остановить обработку поля химикатами. На видео, которое прислали в редакцию РЗН. Инфо, семья пчеловодов из Рязанского района вышла с плакатами в поле. После того, как трактор продолжил обработку поля, глава семьи перегородил ему дорогу.

Пчеловоды рассказали, что в Рязанском районе фермеры начинают обработку полей химикатами около шести часов вечера, когда пчелы еще не вернулись в ульи. После нескольких таких обработок пчелы в деревнях Бурмино и Дятлово погибли.

«29 июня, время шесть часов вечера, приехали прыскать первым классом опасности. Три дня назад у нас передохли все пчелы. И эта вакханалия продолжается. Вон там сам хозяин сидит», — рассказал на видео пчеловод, который приехал в поле в тот момент, когда трактор обрабатывал поле.

Семья пчеловода попылась убедить фермера Владимира Мимоглядова начинать обработку полей после девяти вечера. В то время пчелы уже возвращаются в ульи. Однако фермер пчеловодов проигнорировал. Тогда жители с детьми вышли к полю с плакатами «Мимоглядов осуществляет геноцид медоносных пчел» и «Мимоглядов травит нас и пчел I классом опасности». Трактор все равно продолжил обработку поля. После этого глава семьи бросился с плакатами под трактор, вынудив остановить технику.

По данным из открытых источников, Владимир Мимоглядов — рязанский фермер, председатель Н. П. Крестьянских (фермерских) личных подсобных хозяйств и кооперативов «Союз крестьян» Рязанской области.

Напомним, фермеры из деревни Дятлово начали жаловаться на гибель пчел в пятницу, 24 июня. Гибель насекомых началась в 12 часов дня.