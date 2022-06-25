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Пчеловоды пожаловались на массовую гибель пчел в Рязанском районе
Рязанские пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел. По их словам, насекомые начали умирать в пятницу, 24 июня, в полдень. Об этом рассказали РЗН. инфо местые жители деревни Дятлово в Рязанском районе.

Рязанские пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел. По их словам, насекомые начали умирать в пятницу, 24 июня, в полдень. Об этом рассказали РЗН. инфо местные жители деревни Дятлово в Рязанском районе.

«Гибель началась в 12 часов. Проводились химобработки полей, — рассказал пчеловод. — Отрава какая-то очень редкостная, раньше тут такой не было… Лишимся, я думаю, всего мы, летная деятельность почти прекратилась».

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 по 15 июня в Рязанском и Захаровском районах пройдет обработка полей химикатами. Пчеловодов, просили «ограничить лет насекомых» в этот период.

Позже пчеловодов Захаровского района предупредили, что обработка полей пройдет с 24 июня и продлится неделю. При обработке сельхозкультур используют инсектициды, гербициды, фунгициды.