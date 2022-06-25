Пчеловоды пожаловались на массовую гибель пчел в Рязанском районе

Рязанские пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел. По их словам, насекомые начали умирать в пятницу, 24 июня, в полдень. Об этом рассказали РЗН. инфо местые жители деревни Дятлово в Рязанском районе.

Рязанские пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел. По их словам, насекомые начали умирать в пятницу, 24 июня, в полдень. Об этом рассказали РЗН. инфо местные жители деревни Дятлово в Рязанском районе.

«Гибель началась в 12 часов. Проводились химобработки полей, — рассказал пчеловод. — Отрава какая-то очень редкостная, раньше тут такой не было… Лишимся, я думаю, всего мы, летная деятельность почти прекратилась».

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 по 15 июня в Рязанском и Захаровском районах пройдет обработка полей химикатами. Пчеловодов, просили «ограничить лет насекомых» в этот период.