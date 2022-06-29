В Рязанской области осудят обвиняемого в похищении 14-летней девочки

Уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого мужчины 1979 года рождения, обвиняемого в похищении подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

26 октября 2021 года в Ряжске обвиняемый напал на ранее незнакомую 14-летнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого, несмотря на сопротивление девочки, он поместил ее в багажник машины. Девочке удалось покинуть машину и убежать. Родители, узнав о произошедшем, обратились в правоохранительные органы.

По делу собрали доказательства, провели экспертизы, подозреваемого задержали. Уголовное дело, возбужденное по пунктам «в», «д» части 2 статьи 126 УК РФ, а также пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ направили в суд.

Напомним, задержанный был ранее судим за изнасилование.