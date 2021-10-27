В Ряжске пытались похитить девочку, она смогла на ходу выпрыгнуть из машины

Об этом в среду, 27 октября, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

В Ряжске похитили девочку, она смогла на ходу выпрыгнуть из машины. Об этом в среду, 27 октября, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

По его словам, мужчина пытался посадить девочку к себе в машину, но та отказалась. Тогда он схватил ее за горло и «закинул в багажник». Девочке удалось выбраться и выпрыгнуть из машины на ходу. Та получила ссадины и ушибы.

По информации местных жителей, похититель пытался изнасиловать девочку. Также они сообщили, что подозреваемого уже задержали. В его машине нашли шапку девочки.

Официально информация о задержании не подтверждена.