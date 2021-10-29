Задержанный за попытку похищения девочки в Ряжске был судим за изнасилование

Мужчина 1979 года рождения имел семь судимостей, одна из которых — за изнасилование.

Задержанный за попытку похищения девочки в Ряжске был судим за изнасилование. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

По его словам, мужчина 1979 года рождения имел семь судимостей, одна из которых — за изнасилование.

«В августе этого года только освободился из мест лишения свободы», — отметил собеседник.

Напомним, во вторник, 26 октября, в Ряжске мужчина попытался похитить 14-летнюю девочку, засунув ее в багажник машины. Та смогла выбраться. Позже преступника задержали.