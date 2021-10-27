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Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки похищения девочки в Ряжске
Преступника до сих пор не нашли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту попытки похищения несовершеннолетнего подростка в Ряжске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент случился во вторник, 26 октября, примерно в 18:25. В Ряжске неизвестный подошел к 14-летней девочке. Он пытался насильно ее посадить в салон автомобиля, но та отказалась. После этого он ее поместил в багажное отделение и поехал по автодороге «Ряжск-Нагорное».

Девочке удалось перелезть из багажника в салон автомобиля и выпрыгнуть через заднюю пассажирскую дверь. У девочки ссадины, однако ее здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по похищению несовершеннолетней. Преступник не найден.

Ранее о происшествии РЗН. инфо рассказал собственный источник.