В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении 14-летней девочки

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления», — сказала она.

В Рязанской области задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в похищении девочки в Ряжске. Об этом передает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчину задержали сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Рязанской области.

«Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления», — отметила Волк.

Напомним, девочке удалось перелезть из багажника в салон автомобиля и выпрыгнуть через заднюю пассажирскую дверь. Девочка получила перелом рук.