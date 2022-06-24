Мэр Рязани Елена Сорокина принесла соболезнования близким погибших при крушении Ил-76

Сорокина отметила мастерство и геройство экипажа, которые увели «терпящий аварию самолет от жилых районов Московского и Приокского».

Мэр Рязани Елена Сорокина отреагировала на информацию о крушении в Рязани военного самолета Ил-76. Пост об этом в пятницу, 24 июня, появился на ее личной странице «Вконтакте».

Сорокина отметила мастерство и геройство экипажа, которые увели «терпящий аварию самолет от жилых районов Московского и Приокского».

«Благодаря их работе удалось избежать еще больших жертв», — добавила мэр города.

Она также принесла соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелала скорейшего выздоровления.

Ранее на информацию о крушении военного самолета Ил-76 отреагировал врио губернатора Павел Малков.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, из них четверо погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета. Также очевидцы засняли момент падения Ил-76. В Минобороны назвали причину падения военного самолета.