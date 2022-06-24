Малков отреагировал на информацию о крушении самолета в Рязани

Врио губернатора Павел Малков отреагировал на информацию о крушении военного самолета Ил-76 в Рязани. Соответствующий пост в пятницу, 24 июня, он
Он отметил, что все областные службы сработали оперативно. Это позволило спасти жизни выжившим членам экипажа. Их состояние рязанские медики оценивают как стабильно тяжелое.
«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», — написал Малков.
Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, из них четверо погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета. Также на видео попал момент падения Ил-76. В Минобороны назвали причину падения военного самолета.