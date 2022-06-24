Малков отреагировал на информацию о крушении самолета в Рязани

Он отметил, что все областные службы сработали оперативно. Это позволило спасти жизни выжившим членам экипажа. Также поблагодарил пилотов, что отводили самолет от жилых районов.

Врио губернатора Павел Малков отреагировал на информацию о крушении военного самолета Ил-76 в Рязани. Соответствующий пост в пятницу, 24 июня, он опубликовал на личной странице «Вконтакте».

Он отметил, что все областные службы сработали оперативно. Это позволило спасти жизни выжившим членам экипажа. Их состояние рязанские медики оценивают как стабильно тяжелое.

«Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», — написал Малков.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, из них четверо погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета. Также на видео попал момент падения Ил-76. В Минобороны назвали причину падения военного самолета.