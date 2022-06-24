Появились фото и видео с места крушения самолета Ил-76 в Рязани

Появились фото и видео с места крушения самолета Ил-76 в Рязани. Кадры прислал корреспондент РЗН. инфо, который находится на месте.

Самолет разбился около 4 утра. Крушение произошло в 500-х метров от жилых домов на Михайловском шоссе. Самолет порвал провода ЛЭП и частично развалился на части.

Эксперты уже достали «черные ящики».

Напомним, около Рязани потерпел крушение военный самолет Ил-76. Известно, что на борту было девять человек.

В фоторепортаже также использованы изображения с Telegram-каналов 112 и SHOT