На видео попал момент падения самолета Ил-76 в Рязани

РЗН. инфо публикует видео.

Момент крушения транспортного самолета в Рязани попал на видео. Кадры в пятницу, 24 июня, опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань».

На кадрах видно желтое свечение. Предположительно, это и был вспыхнувший четвертый двигатель, который привел к катастрофе. Позже виден взрыв и дым от рухнувшего самолета.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек, четверо из них погибли. Появились фото и видео с места крушения самолета. В Минобороны назвали причину крушения.