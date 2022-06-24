В Минобороны назвали причину крушения военного самолета Ил-76 в Рязани

В Минобороны назвали причину крушения военного самолета Ил-76 в Рязани. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило агентство ТАСС.

«Самолет совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя», — говорится в сообщении.

Ил-76 частично разрушился. Пострадавших доставили в больницы. Инцидент произошел время учебно-тренировочного полета, на борту не было груза.

По данным Telegram-канала «Baza», самолет взлетел в 3.05 на аэродроме в Дягилеве после дозаправки. Уже меньше чем через минуту после взлета диспетчер аэродрома увидел вспышку в районе четвертого двигателя и попытался связаться с экипажем, но те не ответили.

Напомним, происшествие случилось около 4 часов утра на Михайловском шоссе. Известно, что на борту находились девять человек. Появились фото и видео с места крушения самолета.