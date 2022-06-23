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Конфликт между Захаровым и Сидоровым рассмотрят на комитете по депутатской этике
Председатель гордумы Татьяна Панфилова пояснила, что подобные выражения недопустимы и нарушают этику поведения депутата.

В рязанской гордуме прокомментировали конфликт, произошедший на заседании 23 июня между депутатами Алексеем Захаровым и Александром Сидоровым. В конце заседания Сидоров пригрозил коллеге «засунуть микрофон в одно место»

Председатель гордумы Татьяна Панфилова пояснила, что подобные выражения недопустимы и нарушают этику поведения депутата. Отмечается, что вопрос вынесут на рассмотрение комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике, который примет соответствующее решение.

С Александром Сидоровым провел беседу руководитель «Единой России» в гордуме депутат Александр Чайка. В ближайшее время состоится заседание фракции, на котором будет рассмотрен вопрос о поведении депутата.

Чайка отметил, что оскорбления депутата Алексея Захарова тоже нельзя оставлять без внимания.

Председатель профильного комитета Сергей Еремин уточнил, что недавно гордума внесла изменения в правила депутатской этики и в регламент гордумы.

Отмечается, что расширился перечень недопустимых действий и высказываний во время заседания и ужесточился порядок обсуждения вопросов повестки дня и возможные санкции.

«Поведение депутатов будет рассмотрено на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике», — заявили в гордуме.

Напомним, Захаров намерен обратиться в полицию. Сидоров от комментария отказался. На произошедшее также отреагировала Ксения Собчак.