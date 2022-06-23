Депутат Алексей Захаров напишет заявление в полицию после угрозы «засунуть микрофон в одно место»

Захаров сообщил, что словесная перепалка началась после обсуждения новости по прорыву водопровода на перекрестке Горького и Введенской.

Депутат Алексей Захаров планирует обратиться в правоохранительные органы после того, как его коллега Александр Сидоров пригрозил ему «засунуть микрофон в одно место».

Инцидент произошел на заседании в четверг, 23 июня.

РЗН.инфо Алексей Захаров сообщил, что словесная перепалка началась после обсуждения новости по прорыву водопровода на перекрестке Горького и Введенской.

«Этот округ принадлежит Александру Сидорову, однако в ходе обсуждения он встал и направился к выходу. Я сделал замечание. Видимо, ему стало из-за этого совсем печально. Затем он показал свой уровень», — рассказал депутат. Захаров отметил, что после заседания Сидоров подходил к нему и попытался поговорить, но выражался «неадекватно».

«Я не стал вслушиваться и ушел. Теперь буду обращаться в правоохранительные органы. Но это не спешный вопрос, потому что я хочу обратить внимание не только на его поведение, но и всю его деятельность в целом», — заключил депутат.

На произошедшее отреагировала Ксения Собчак. Сидоров от комментария отказался. В гордуме прокомментировали инцидент.

Фото со страницы Захарова «ВКонтакте»