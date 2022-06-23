Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
24°
Сбт, 25
27°
Вск, 26
27°
ЦБ USD 53.36 0.08 24/06
ЦБ EUR 55.99 0.16 24/06
Нал. USD 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Нал. EUR 60.2 / 64.8 23/06 14:57
Новости
Публикации
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
Вчера 13:21
489
Жизнь рязанских блогеров без Instagram*
13 марта Роскомнадзор официально внес социальную сеть I...
21 июня 12:34
3 856
Русскоязычная семья просит убежище в Рязани после того, как немецкие в...
Пара три года безуспешно пытается вернуть ребенка, кото...
20 июня 16:12
4 864
Прием в губернаторы. Сравниваем, как Любимов и Малков вели себя первые...
Ровно месяц назад, 10 мая, тогда еще рязанский губернат...
10 июня 13:15
19 317
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Депутат Алексей Захаров напишет заявление в полицию после угрозы «засунуть микрофон в одно место»
Захаров сообщил, что словесная перепалка началась после обсуждения новости по прорыву водопровода на перекрестке Горького и Введенской.

Депутат Алексей Захаров планирует обратиться в правоохранительные органы после того, как его коллега Александр Сидоров пригрозил ему «засунуть микрофон в одно место».

Инцидент произошел на заседании в четверг, 23 июня.

РЗН.инфо Алексей Захаров сообщил, что словесная перепалка началась после обсуждения новости по прорыву водопровода на перекрестке Горького и Введенской.

«Этот округ принадлежит Александру Сидорову, однако в ходе обсуждения он встал и направился к выходу. Я сделал замечание. Видимо, ему стало из-за этого совсем печально. Затем он показал свой уровень», — рассказал депутат. Захаров отметил, что после заседания Сидоров подходил к нему и попытался поговорить, но выражался «неадекватно».

«Я не стал вслушиваться и ушел. Теперь буду обращаться в правоохранительные органы. Но это не спешный вопрос, потому что я хочу обратить внимание не только на его поведение, но и всю его деятельность в целом», — заключил депутат.

На произошедшее отреагировала Ксения Собчак. Сидоров от комментария отказался. В гордуме прокомментировали инцидент.

Фото со страницы Захарова «ВКонтакте»