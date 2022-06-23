Депутат рязанской гордумы Сидоров отказался от комментария о высказывании в адрес Захарова

Депутат не ответил на вопрос РЗН. инфо, сославшись, что на совещании и попросил ему перезвонить.

Депутат Александр Сидоров не стал комментировать РЗН. инфо свое резкое высказывание «засунуть микрофон в одно место» в адрес коллеги Алексея Захарова на заседании гордумы. Корреспондент РЗН. инфо связался по телефону с Александром Сидоровым.

Депутат не ответил на вопрос, сославшись, что на совещании и попросил ему перезвонить. После этого он не брал трубку, а затем отключил телефон.

Напомним, Алексей Захаров сообщил, что намерен написать заявление в полицию после угрозы Сидорова. Сидоров от комментария отказался. В гордуме прокомментировали инцидент.