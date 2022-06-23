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Депутат рязанской гордумы Сидоров пригрозил коллеге «засунуть микрофон в одно место»
После диалога между депутатами в зале поднялся смех и крики и Татьяна Панфилова объявила заседание «оконченным».

Депутат рязанской гордумы Александр Сидоров пригрозил коллеге Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место». Конфликт произошел на заседании в четверг, 23 июня.

После окончания заседания депутаты попросили мэрию отчитаться о коммунальной аварии на улице Горького. После доклада депутат Петр Пыленок попытался задать еще один вопрос вне повестки, однако некоторые депутаты начали вставать со своих мест, в том числе Александр Сидоров.

Глава Рязани Татьяна Панфилова обратила на это внимание Пыленка, но тот заявил, что «не все же встали».

В диалог вмешался Алексей Захаров, который заявил, что «у нас депутат-одномандатник ушел, когда вопрос обсуждался по его округу».

Спустя несколько секунд на реплику среагировал Сидоров, который дважды крикнул Захарову: «Кто куда ушел?».

— Еще раз спрашиваю, кто куда ушел?

— Микрофон возьмите и говорите.

— Я тебе щас микрофон в одно место засуну.

После диалога между депутатами в зале поднялся смех и крики, а Татьяна Панфилова объявила заседание «оконченным».

На инцидент отреагировала Ксения Собчак. Захаров сообщил, что намерен обратиться в полицию. Сидоров от комментариев отказался. Инцидент прокомментировали в гордуме.