Ксения Собчак отреагировала на перепалку в рязанской гордуме

Депутат рязанской гордумы Александр Сидоров пригрозил коллеге Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место» во время обсуждения.

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на перепалку в рязанской гордуме. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что конфликт произошел в конце заседания. Депутат рязанской гордумы Александр Сидоров пригрозил коллеге Алексею Захарову «засунуть микрофон в одно место» во время обсуждения вопроса вне повестки.

«Смех, аплодисменты, вопрос решен», — прокомментировала Собчак.

Позже Захаров сообщил, что планирует обратиться в полицию. Сидоров от комментария отказался. Инцидент прокомментировали в гордуме.