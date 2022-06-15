В массовой аварии в Михайловском районе погибли три человека. Об этом
Авария произошла в среду, 15 июня, около 07:00 на 224 километре трассы Р-22 «Каспий». Грузовик, который ехал в сторону Москвы, столкнулся со стоящим впереди микроавтобусом Hyundai и еще пятью автомобилями.
В ДТП погибли три пассажира микроавтобуса — две женщины и мужчина. Три пассажира Hyundai и одна женщина в легковушке получили травмы. Сообщается, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.
На место аварии выехало руководство регионального управления МВД. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела.
Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, на место также выехал прокурор Михайловского района Виталий Мартынов.
Позже появились фото с места аварии и предварительная причина столкновения. Одного из пострадавших доставят в рязанскую ОКБ вертолетом.