В массовой аварии в Михайловском районе погибли три человека

Грузовик, который ехал в сторону Москвы, столкнулся со стоящим впереди микроавтобусом Hyundai и еще пятью автомобилями.

В массовой аварии в Михайловском районе погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 15 июня, около 07:00 на 224 километре трассы Р-22 «Каспий». Грузовик, который ехал в сторону Москвы, столкнулся со стоящим впереди микроавтобусом Hyundai и еще пятью автомобилями.

В ДТП погибли три пассажира микроавтобуса — две женщины и мужчина. Три пассажира Hyundai и одна женщина в легковушке получили травмы. Сообщается, что несовершеннолетних среди пострадавших нет.

На место аварии выехало руководство регионального управления МВД. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, на место также выехал прокурор Михайловского района Виталий Мартынов.

Позже появились фото с места аварии и предварительная причина столкновения. Одного из пострадавших доставят в рязанскую ОКБ вертолетом.