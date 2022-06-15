Полицейские возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Р-22 в Михайловском районе

Авария произошла в среду, 15 июня. Водитель грузовика врезался в микроавтобус Hyundai и пять автомобилей.

Полицейские возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на трассе Р-22 в Михайловском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальная санкция по ней — до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария на 224 километре трассы Р-22 «Каспий» случилась в среду, 15 июня. Грузовик, который ехал в сторону Москвы, столкнулся со стоящим впереди микроавтобусом Hyundai и еще пятью автомобилями. Погибли три человека, четверо получили травмы. Одного из пострадавших доставят в ОКБ.