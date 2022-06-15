Названа предварительная причина массовой аварии в Михайловском районе, где погибли три человека

Авария произошла утром в среду, на 224 километре трассы Р-22 «Каспий».

Названа предварительная причина массовой аварии в Михайловском районе, где погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов сообщил, что по предварительным данным водитель грузовика уснул за рулем, после чего столкнулся с шестью автомобилями.

На месте ДТП работает следственная оперативная группа.

Также в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что проведут проверку причин произошедшего. Полицейские возбудили уголовное дело.

Напомним, массовая авария произошла утром в среду, 15 июня, на 224 километре трассы Р-22 «Каспий». Погибли три человека, еще четыре получили травмы. Одного из пострадавших доставят в ОКБ.

Позже появились фото с места аварии.