Названа предварительная причина массовой аварии в Михайловском районе, где погибли три человека. Об этом
Начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов сообщил, что по предварительным данным водитель грузовика уснул за рулем, после чего столкнулся с шестью автомобилями.
На месте ДТП работает следственная оперативная группа.
Также в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что проведут проверку причин произошедшего. Полицейские возбудили уголовное дело.
Напомним, массовая авария произошла утром в среду, 15 июня, на 224 километре трассы Р-22 «Каспий». Погибли три человека, еще четыре получили травмы. Одного из пострадавших доставят в ОКБ.
Позже появились фото с места аварии.