Появились фото с места массовой аварии в Михайловском районе, где погибли три человека

Авария произошла в среду, 15 июня, около 07:00 на 224 километре трассы Р-22 «Каспий».

Появились фото с места массовой аварии в Михайловском районе, где погибли три человека.

Авария произошла в среду, 15 июня, около 07:00 на 224 километре трассы Р-22 «Каспий». Грузовик, который ехал в сторону Москвы, столкнулся со стоящим впереди микроавтобусом Hyundai и еще пятью автомобилями.

В ДТП погибли три пассажира микроавтобуса — две женщины и мужчина. Три пассажира Hyundai и одна женщина в легковушке получили травмы. Одного из пострадавших доставят в региональную ОКБ.

На месте происшествия находятся заместитель начальника УМВД России по Рязанской области — начальник полиции Дмитрий Григорьев и начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области полиции Сергей Романов.

Позже в полиции назвали предварительную причину смертельной аварии.