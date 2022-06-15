Одного из пострадавших в ДТП в Михайловском районе вертолетом доставят в рязанскую ОКБ

Авария произошла утром в среду, 15 июня.

Одного из пострадавших в ДТП в Михайловском районе вертолетом доставят в рязанскую ОКБ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Отмечается, что первоначально пострадавших доставили в Михайловскую райбольницу.

Напомним, авария на 224 километре трассы Р-22 «Каспий» случилась утром в среду, 15 июня. Погибли три человека, еще четверо получили травмы.

Позже появились фото с места аварии. Также названа предварительная причина произошедшего. Полицейские возбудили уголовное дело.