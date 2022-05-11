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В Донецке площадь назвали именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова
Ранее площадь на пересечении проспекта Ильича и улицы Набережной называлась площадью Конституции.

В Донецке площадь назвали именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщил telegram-канал «Донбасс решает».

Церемония состоялась в среду, 11 мая, в восьмую годовщину образования ДНР. Сообщается, что на ней присутствовал и отец Героя, полковник МВД Энгельс Гаджимагомедов.

До этого площадь в Ворошиловском районе на пересечении проспекта Ильича и улицы Набережной называлась площадью Конституции. Ее переименовали 2 ноября 1977 года.

Ранее в Рязанской области появился баннер в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Нурмагомед Гаджимагомедов был выпускником РВВДКУ имени Маргелова. В первые дни военной спецоперации на Украине российский военный подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно. У бойца остались жена и дочь.