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Погибший на Украине выпускник рязанского десантного училища подорвал гранатой окруживших его боевиков
Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову звания Героя России посмертно.

Президент Владимир Путин сообщил, что выпускник рязанского десантного училища Нурмагомед Гаджигамомедов, погибший во время спецоперации на Украине, подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Об этом глава государства сообщил на совещании Совбеза России.

Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову звания Героя России посмертно.

«В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», — рассказал президент.

Ранее глава региона Николай Любимов выразил соболезнование семье погибшего.