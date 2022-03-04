У выпускника рязанского десантного училища, погибшего на Украине, остались жена и дочь

Отец погибшего 25-летнего офицера рассказал о сыне. Мужчина сообщил, что Нурмагомед был в двух командировках в Сирии.

У выпускника рязанского десантного училища Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего во время военной операции на Украине, остались жена и маленькая дочь. Об этом сообщил SHOT.

Отец погибшего 25-летнего офицера рассказал о сыне. Мужчина сообщил, что Нурмагомед был в двух командировках в Сирии.

После этого его назначили командиром роты. По словам отца офицера, в подчинении у его сына находилось около 100 человек.

«Во время боя на Украине он получил тяжелое ранение. Когда его окружили неонацисты, подорвал их и себя гранатой», — говорится в сообщении.

У выпускника рязанского училища ВДВ осталась жена и маленькая дочка.

Напомним, Путин присвоил ему звание Героя России.