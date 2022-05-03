В Рязанской области появился баннер в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова

Баннер повесили 29 апреля в Новомичуринске на стене Памяти, которую восемь лет назад организовал местный предприниматель. На стене к изображениям шести участников Великой Отечественной войны добавили портрет российского солдата, который погиб во время военной спецоперации на Украине.

В Рязанской области появился баннер в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Баннер повесили 29 апреля в Новомичуринске на стене Памяти, которую восемь лет назад организовал местный предприниматель. На стене к изображениям шести участников Великой Отечественной войны добавили портрет российского солдата, который погиб во время военной спецоперации на Украине.

Нурмагомед Гаджимагомедов был выпускником РВВДКУ имени Маргелова. В первые дни военной спецоперации на Украине российский военный подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Путин подписал указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно. У бойца остались жена и дочь.