Путин посмертно наградил выпускника рязанского десантного училища за подвиг операции на Украине

Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета безопасности.

Президент Владимир Путин присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно. Об этом в четверг, 3 марта, глава государства сообщил во время заседания Совета безопасности.

Уточняется, что офицер погиб во время военной операции на Украине.

По данным «Новой газеты», погибший являлся выпускником рязанского десантного училища.

Ранее глава региона выразил соболезнование семье погибшего.