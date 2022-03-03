\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
Птн, 04
Сбт, 05
-2°
ЦБ USD 111.76 8.51 04/03
ЦБ EUR 124.02 9.47 04/03
Нал. USD 105 / 130.00 14:59
Нал. EUR 118.00 / 143.00 17:45
Новости
Публикации
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
Вчера 14:03
13 165
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
1 марта 14:57
6 763
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
3 136
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
5 732
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин посмертно наградил выпускника рязанского десантного училища за подвиг операции на Украине
Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета безопасности.

Президент Владимир Путин присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно. Об этом в четверг, 3 марта, глава государства сообщил во время заседания Совета безопасности.

Уточняется, что офицер погиб во время военной операции на Украине.

По данным «Новой газеты», погибший являлся выпускником рязанского десантного училища.

Ранее глава региона выразил соболезнование семье погибшего.