Скончалась пострадавшая после взрыва самогонного аппарата в Рязани на улице Интернациональной

Женщина 1992 года рождения находилась в институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве. У пострадавшей было более 90% ожогов тела

В понедельник, 25 апреля, скончалась пострадавшая после взрыва самогонного аппарата в Рязани на улице Интернациональной. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Женщина 1992 года рождения находилась в институте скорой помощи имени Склифосовского в Москве. У пострадавшей было более 90% ожогов тела.

Напомним, пожар в доме на улице Интернациональной после взрыва самогонного аппарата случился в ночь на среду, 13 апреля. Пострадали четыре человека, среди них двое детей — четырех и шести лет. Прокуратура назвала предварительную причину возгорания. Позже появились кадры с места происшествия.