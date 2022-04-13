Детский омбудсмен рассказала о состоянии пострадавших при взрыве самогонного аппарата в Рязани

Возгорание случилось в ночь на среду, 13 апреля.

Детский омбудсмен Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала о состоянии детей, пострадавших в пожаре в Канищеве. Об этом она рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте» .

По ее данным, жизням детей ничего не угрожает. Ранее их госпитализировали в ОДКБ с ожогами разной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

«Причины пожара установят специалисты. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим Отслеживаю информацию о здоровье детей, а также выясняю, какая помощь им нужна», — написала Евдокимова.

Напомним, пожар в доме на улице Интернациональной случился в ночь на среду, 13 апреля. Пострадали четыре человека, среди них двое детей. Прокуратура назвала предварительную причину возгорания.