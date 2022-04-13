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Пожар в Рязани произошел из-за взрыва самогонного аппарата
В нем пострадали четверо человек, среди них двое детей. Прокуратура начала проверку.

Рязанская прокуратура начала проверку после пожара в доме в Канищеве. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Возгорание случилось в ночь на 13 апреля в доме № 18 по улице Интернациональной. Как пишет прокуратура, в квартире случился взрыв самогонного аппарата.

В пожаре пострадала семья из четырех человек, среди них четырех- и шестилетний мальчики. С ожогами их доставили в ОДКБ.

Прокуратура проверит соблюдение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также по созданию надлежащих условий их жизни. Помимо этого, специалисты оценят легальность использования самогонного аппарата.

Проверку проведет прокурор Московского района Рязани. После нее будет решен вопрос о принятии мер реагирования.