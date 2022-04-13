Пострадавшая после взрыва самогонного аппарата в Рязани находится в критическом состоянии

Медики решают вопрос о ее транспортировке в ожоговый центр в Москву.

Пострадавшая после взрыва самогонного аппарата в Рязани находится в критическом состоянии. Об этом в среду, 13 апреля, РЗН. инфо рассказал собственный источник. По его словам, женщина 1992 года рождения получила около 90% ожогов тела. Медики решают вопрос о ее транспортировке в ожоговый центр в Москву.

Напомним, пожар в доме на улице Интернациональной случился в ночь на среду, 13 апреля. Пострадали четыре человека, среди них двое детей — четырех и шести лет. Прокуратура назвала предварительную причину возгорания. Позже появились кадры с места происшествия.