Опубликованы кадры с места взрыва самогонного аппарата в рязанской квартире
Инцидент произошел в доме на улице Интернациональной.
Опубликованы кадры с места взрыва самогонного аппарата в рязанской квартире. Фотографии появились в соцсетях.
Пожар в многоэтажке на улице Интернациональной случился в ночь на среду, 13 апреля. При возгорании пострадали четыре человека, среди них двое детей. Об их состоянии рассказала омбудсмен Анжелика Евдокимова.
По данным региональной прокуратуры, возгорание случилось из-за взрыва самогонного аппарата.