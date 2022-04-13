Опубликованы кадры с места взрыва самогонного аппарата в рязанской квартире

Инцидент произошел в доме на улице Интернациональной.

Опубликованы кадры с места взрыва самогонного аппарата в рязанской квартире. Фотографии появились в соцсетях.

Пожар в многоэтажке на улице Интернациональной случился в ночь на среду, 13 апреля. При возгорании пострадали четыре человека, среди них двое детей. Об их состоянии рассказала омбудсмен Анжелика Евдокимова.

По данным региональной прокуратуры, возгорание случилось из-за взрыва самогонного аппарата.