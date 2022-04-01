Минпромторг: в России нормализовалась ситуация с ценами на офисную бумагу

Замминистра уточнил, что производитель бумаги нашел новых поставщиков химикатов для отбеливания из России, Индии и Китая.

В России нормализовалась ситуация с ценами на офисную бумагу. Об этом замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Он пояснил, что недостаток бумаги наблюдался из-за того, что один из трех крупнейших российских целлюлозно-бумажных комбинатов приостановил работу. Это было связано с остановками поставок химикатов для отбеливания бумаги, которые привозили из Финляндии.

Замминистра уточнил, что компания нашла новых поставщиков из России, Индии и Китая.

«Сейчас ситуация нормализуется, цены возвращаются к уровням января-февраля месяца и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации», — добавил Евтухов.

Ранее россияне стали массово жаловаться на подорожание офисной бумаги. В Рязани пачка бумаги подорожала в четыре раза. ФАС начала проверку. Позже в Минпромторге заверили, что ситуация стабилизируется к апрелю.

В рязанском магазине тем временем появилась неотбеленная офисная бумага.