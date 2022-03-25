Минпромторг: ситуация с офисной бумагой стабилизируется к апрелю

В ведомстве отметили, что в России три крупных производителя офисной бумаги обеспечивали товарами не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.

Ситуация с офисной бумагой стабилизируется к середине апреля. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«В России работают три крупных производителя офисной бумаги. Все предприятия обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны», — отметили в ведомстве.

Также в Минпромторге отметили, что в условиях санкций и логистических проблем, связанных с доставкой необходимых для производства импортных химикатов, крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат перестроил технологический процесс и нашел новое решение для выпуска продукции.