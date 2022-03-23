ФАС проверит информацию о росте цен на бумагу

Об этом ведомство сообщило в telegram-канале.

Федеральная антимонопольная служба проверит информацию о росте цен на бумагу. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — указано в публикации.

Если во время инспекции специалисты обнаружат нарушения антимонопольного законодательства или «необоснованное повышение цен», то ФАС обещает принять необходимые меры.