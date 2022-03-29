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В рязанских магазинах появилась новая неотбеленная бумага А4
Офисная бумага с отметкой «ECO» цвета слоновой кости поступила в продажу днем 29 марта. Продавцы отметили, что пока это «пробный товар».

В рязанских канцелярских магазинах появилась новая офисная бумага с отметкой «ECO» цвета слоновой кости. В продажу она поступила после резкого скачка цен на привычную бумагу А4 и ее дефицита в магазинах.

Корреспондент РЗН. инфо побывал в магазине канцтоваров. По словам продавцов, неотбеленная бумага поступила в продажу днем 29 марта. Они отметили, что пока это «пробный товар» и в наличии всего пять пачек.

«Привоз был днем. Мы даже не успели еще ценник поставить. Стоит бежевая бумага пока 458 рублей, не исключено, что цена будет подниматься. Офисной белой бумаги у нас осталось всего две пачки. Она стоит, соответственно, дороже — 575 рублей. Когда будет привоз — не можем сказать», — рассказали в магазине.

ECO бумага имеет коричневатый оттенок, но такая же плотная, как и привычная бумага формата А4. Однако покупатели не спешили скупать новинку и делали свой выбор в пользу «традиционной».

Рязанка попросила продавца на кассе найти ей белую офисную бумагу. Кассир неохотно вытащила одну из последних пачек.

«Пока есть возможность купить белую — буду брать ее. Не в этом магазине, так в другом. Когда ее не останется, то придется покупать песочную», — отметила покупательница.

Еще одна рязанка сообщила, что не видит особой разницы между белой и бежевой бумагой. По ее слова, чтобы распечатать доклад детям, она не против взять новый товар, но только когда он «упадет в цене».

Пока офисная неотбеленная бумага появилась в некоторых канцелярских магазинах города.

Ранее стало известно, что пачка офисной бумаги в Рязани подорожала в четыре раза. В Минпромторге сообщили, что ситуация с офисной бумагой стабилизируется к апрелю.